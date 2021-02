Vermisster Mann aus Trippach wohlbehalten aufgefunden

Der seit einigen Tagen vermisste Otto Pürkner aus Trippach wurde am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr aufgefunden.

Nach ersten Informationen der Polizei Neustadt/Wn. entdeckte ein Jäger gegen 15:45 Uhr den blauen Wagen des 74 Jährigen in einem Waldstück in der Nähe vom Kalkhäusl an der Staatsstraße 2166. Die Feuerwehren aus Mantel und Weiherhammer sowie der HvO Haidenaabtal kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Dieser war ansprechbar, es ging ihm den Umständen entsprechend, so die Aussage der Polizisten. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, untersuchte den 74 Jährigen, der danach ins Klinikum nach Weiden gebracht wurde. (Jürgen Masching)