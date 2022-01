Einbruchserie in Bayreuther Innenstadt

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Einbruchserie in der Bayreuther Innenstadt.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Angestellter, dass sich Unbekannte Zutritt zu zwei Bratwursthäuschen in der Maximilianstraße verschafft hatten. Kurz darauf wurde ein dritter Imbiss als Ziel der Einbrecher bekannt. Außerdem trieben die Täter in derselben Nacht in einem Friseursalon und einem Lebensmittelgeschäft ihr Unwesen. Bei Letzterem scheiterten sie jedoch an der Zugangstür, sodass sie zumindest von dort ohne Beute abziehen mussten.

Insgesamt fielen den Unbekannten Bargeld, eine Trinkgeldkasse, Getränke und weitere Gegenstände im mittleren vierstelligen Bereich in die Hände. Der bei der Diebestour angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Hinweise zu dieser Serie von Einbrüchen bitte an die Kripo Bayreuth.