Mann fährt mit Auto in Juwelier – Festnahme im Geschäft

Mit einem Auto fährt ein Mann in ein Juweliergeschäft und packt Beute in ein Bettlaken. Bei Ermittlungen kommen weitere Vergehen ans Licht.

Nachdem ein Mann mit seinem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren war, hat die Polizei ihn mit Diebesgut in dem Geschäft festgenommen. Gegen den 30 Jahre alten Verdächtigen wurde Haftantrag wegen Einbruchdiebstahls gestellt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Anwohner hatte demnach in der Nacht auf Mittwoch gemeldet, dass ein Auto in ein Juweliergeschäft am Marktplatz in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) gefahren war. Ein Knall habe den Anwohner aufmerksam gemacht, hieß es. Der Fahrer sei aus dem Auto gestiegen und habe Diebesgut in einen leeren Bettbezug gefüllt.

Gestohlene Kennzeichen und keine gültige Fahrerlaubnis

Die Polizei nahm den Verdächtigen im Geschäft fest. Bei Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass die Kennzeichen des Autos in Nürnberg gestohlen worden waren. Außerdem hatte der Mann laut Polizei keine gültige Fahrerlaubnis und keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Bei einem Alkoholtest habe der Verdächtige rund 0,4 Promille gehabt. Dem Mann wurde demnach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen.

Den Wert des Diebesguts schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Sachschaden auf circa 50.000 Euro. Der 30-Jährige soll den Angaben zufolge vor einen Ermittlungsrichter kommen. (dpa/lby)