Unbekannte versuchen Kraftstoff abzuzapfen

Unbekannte haben sich am Osterwochenende auf der Brückenbaustelle Wolfsgrube bei der B85 in Sulzbach Rosenberg herumgetrieben.

Sie machten sich dort an einem Bagger zu schaffen, um Diesel abzuzapfen. Sie öffneten die Motorabdeckung und manipulierten den Filter. An Diesel gelangten die Diebe zwar nicht, jedoch ist eine geringe Menge in die Erde gesickert.

Am Dieselfilter entstand ein Schaden von 300 Euro, wie hoch der Schaden der Verunreinigung ist, ist noch unklar. Die Polizei Sulzbach Rosenberg sucht nach Zeugen.