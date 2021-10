63-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Coburg

Bei einem Wohnungsbrand in der Coburger Innenstadt ist gestern Nachmittag eine 63-jährige Frau ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Angehöriger am frühen Nachmittag Brandrauch im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nahe des Coburger Marktplatzes bemerkt und einen Notruf abgesetzt. In der völlig verqualmten Wohnung fanden Polizisten die leblose Frau und begannen sofort mit der Reanimation. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie aber ihren Verletzungen. Auch der Mann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.