Rehkitze retten: Drohnenpiloten-Schulung für Interessierte

Die Mähsaison rückt näher! Jedes Frühjahr fallen auch im Landkreis Neustadt/WN und im Raum Weiden viele Rehkitze der Wiesenmahd zum Opfer. Deshalb gründete sich im letzten Sommer der Verein „Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.“, um mit Hilfe von Wärmebilddrohnen möglichst viele Tiere rechtzeitig zu finden und vor tödlichen Verletzungen zu retten.

Da sich die Wiesenmahd meist auf wenige Wochen im Mai beschränkt und die Suche nur in den frühen Morgenstunden möglich ist, werden zahlreiche Drohnenpiloten benötigt. Wer mitmachen will: Für die Drohnenpiloten findet an den nächsten beiden Sonntagen, 27. März und 3. April, jeweils um 9 Uhr eine Schulung in Püchersreuth statt. Interessierte sollten sich umgehend unter www.rehkitzrettung-new-wen.de anmelden.