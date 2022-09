Vorbach: Feuerwehr-Ausrüstung gestohlen

In Vorbach im Landkreis Neustadt/WN sind mehrere Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr geklaut worden.

Passiert ist das Ganze bereits am frühen Sonntagmorgen während einer Veranstaltung der Landjugend. Es verschwanden ein Druckschlauch und die dazugehörige Spritze samt passendem Hydrantenschlüssel. Sie wurden von einem Hydranten abmontiert. Der oder die Täter waren vermutlich fachkundig. Die Beute hat einen Wert von ca. 1.400 Euro. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizei in Eschenbach.