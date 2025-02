Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Neustadt/WN das E-Trike eines gehbehinderten Seniors gestohlen.

Der 84-Jährige stellte das Fahrzeug zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr am Bahnhaltepunkt in der Georgstraße ab und fuhr mit dem Zug weg. Als er dann Mittags wieder in Neustadt eintraf, war sein Fahrzeug verschwunden. Es handelt sich um ein blaues E-Trike der Marke Rolektro, Typ Eco-Fun. Der Wert: 1.500 Euro. Die Polizei in Neustadt bittet um Hinweise.