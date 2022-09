In Regensburg kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Harting. Dort soll am Mittag angeblich ein Mann mit einem Gewehr in die Luft geschossen haben.

Ein Mann, der einen Waffenschein besitzt, rückte in den Fokus der Beamten. Er wurde vorübergehend festgenommen. Zu Drohungen, Gewalt oder Verletzungen kam es nicht. Die Polizei ermittelt nun, ob er überhaupt geschossen hat.