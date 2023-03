79 Fälle von Impfschäden in Bayern

Die Inflation hat die Reallöhne in Bayern im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent …

Inflation: Bayern büßen bei Reallöhnen kräftig ein Die Inflation hat die Reallöhne in Bayern im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent …

Inflation: Bayern büßen bei Reallöhnen kräftig ein Die Inflation hat die Reallöhne in Bayern im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent …

Symbolfoto: Pavel Danilyuk, pexels.com