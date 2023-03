Milde Temperaturen und viel Sonne zum Wochenende

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kurze Kälte in Bayern: Wärme in Aussicht Es ist kurz wieder kalt: In den meisten Teilen Bayerns hat es geschneit. In …

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Regnerisches Wochenende steht in Bayern bevor Das milde Wetter in Bayern soll auch in den kommenden Tagen anhalten. Tagsüber …

Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

Frühlingshaft warm an Silvester: Bis zu 20 Grad möglich Bis zu 20 Grad warm könnte es an Silvester in Bayern werden. Nach Angaben des …

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Wärmeperiode normales Herbstwetter in Bayern Nach einer ungewöhnlich warmen Schönwetterperiode herrscht am Wochenende in …

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sonne-Wolken-Mix mit Regen erwartet Nach einem nebeligen Vormittag zeigt sich am Mittwoch in Bayern die Sonne. Die …

Foto: Sven Hoppe/dpa