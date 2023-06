82-Jährige im Manteler Badeweiher ertrunken

Braune, große Augen, ein weiches Fell und Ohren, die in alle Richtungen zeigen …

Oberpfälzer Rehkitzrettung sucht Helfer Braune, große Augen, ein weiches Fell und Ohren, die in alle Richtungen zeigen …

Oberpfälzer Rehkitzrettung sucht Helfer Braune, große Augen, ein weiches Fell und Ohren, die in alle Richtungen zeigen …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de