Rehkitzrettung NEW-WEN rettet über 300 Tiere

Der noch junge Verein „Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.“ beendet eine sehr erfolgreiche dritte Rettungs-Saison: Seit Ende April retteten die ehrenamtlichen Mitglieder 269 Rehkitze, 29 Feldhasen und einige weitere Tiere wie Hirschkälber oder Vögel vor dem sicheren Tod beim Abmähen der Wiesen.

Eine besondere Herausforderung dieses Mal war das sehr wechselhafte Wetter. Dadurch mussten oft auch die Einsätze der Rehkitzrettung sehr kurzfristig geplant oder abgesagt werden. Bis zu 9 Einsätze an einem Tag bewältigten die ehrenamtlichen Rettungsteams. Vorsitzender Stefan Radies präsentiert stolz die beeindruckende Bilanz: „Wir haben in den letzten Wochen bei 115 Einsätzen auf 692 Wiesen insgesamt 1716 Hektar abgeflogen! Damit blieb die Zahl an Einsätzen und der geretteten Kitze – Im Vorjahr waren es 267 – stabil, die Flächen haben sich jedoch deutlich gesteigert.“

Die ehrenamtlichen Drohnenpiloten, Spotter und Träger waren meist sehr früh am Morgen unterwegs und auch bei kurzfristigen Aufträgen äußerst flexibel. Insgesamt kamen so in diesem relativ kurzen Zeitraum fast 2000 Helfer- und Dispostunden zusammen.