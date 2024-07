A6 in Mittelfranken nach Lkw-Unfall wieder frei

Ein Auffahrunfall mit drei Lkw bringt den Verkehr auf der Autobahn 6 bei Schwabach zum Erliegen. In eine Richtung fließt der Verkehr zwischenzeitlich wieder, da ereignet sich erneut ein Unfall.

Die Sperrung auf der A6 nach einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen bei Schwabach in Mittelfranken ist wieder aufgehoben. Die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schwabach-Süd und Schwabach-West sei seit dem frühen Donnerstagmorgen wieder in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr frei, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei der Lkw-Fahrer leicht verletzt wurden.

Auf der Gegenfahrbahn war die Sperrung am Abend zwischenzeitlich bereits aufgehoben worden. Doch im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei Lastwagen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. In der Folge sollte die A6 sowohl zwischen Heilbronn und Nürnberg sowie zwischen Schwabach-Süd und Schwabach-West in Fahrtrichtung Heilbronn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt bleiben. (dpa/lby)