Beim Schlittenfahren hat sich ein achtjähriges Mädchen immer Amberg den Unterschenkel gebrochen.

Gemeinsam mit einer zehnjährigen Freundin sei das Kind in einem Waldstück Schlitten gefahren und an dessen Ende gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Unfall am Montag wurde die Achtjährige nach Polizeiangaben vom Notarzt versorgt, von Bergwacht und Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht. (dpa/lby)