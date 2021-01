Amberger Altstadtbus ab November

Schon im letzten Jahr fiel die Entscheidung für einen Amberger Altstadtbus – Jetzt ist klar: Er geht ab November an den Start. Es wird erstmal nur ein zweijähriger Probebetrieb, um zu schauen, ob die neue Buslinie überhaupt wie erhofft angenommen wird. Es werden dann ab November zwei Busse in der Altstadt unterwegs sein: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr.

Start ist am Busbahnhof. Die Route führt von dort aus einmal über eine neue Haltestelle in der Ziegelgasse zu zwei weiteren Zusatzhaltestellen am Parade- und am Hallplatz und anschließend über die Untere Nabburger Straße sowie über den Kreisverkehr wieder zum Busbahnhof zurück. Im Anschluss daran geht es über den Pfalzgrafenring zu einer neuen Haltestelle in der Mühlgasse sowie von dort aus in die Franziskanergasse und zum Schrannenplatz, die ebenfalls beide einen neuen Haltepunkt bekommen. Über die Viehmarktgasse werden schließlich die beiden neu einzurichtenden Haltestellen in der Georgenstraße und am Malteserplatz angefahren, bevor der Bus nach einem weiteren Halt an der bestehenden Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Ring – Kurfürstenbad über den großen Kreisel wieder zum ZOB zurückkehrt.