Advent, Advent, der Nebel hängt: Trübes Wochenende

Dichter Nebel und frostige Nächte begleiten Bayern in den ersten Advent. Und wie sieht es mit Schnee aus?

Trübe Aussichten zum ersten Advent in Bayern: Nebel, Glätte und kühle Temperaturen prägen die kommenden Tage.

Heute gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Bayern windiges und unbeständiges Wetter. Vor allem in den Mittelgebirgen und Alpen gibt es Schauer, die oberhalb von 700 bis 800 Metern als Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad, während der Wind in höheren Lagen weiterhin für teils stürmische Böen sorgt. In der Nacht klart es gebietsweise auf, die Temperaturen sinken auf 0 bis -3 Grad, im Allgäu sogar auf bis zu -7 Grad.

Der Freitag beginnt vielerorts bewölkt, besonders im Chiemgau und Bayerischen Wald sind noch Schneeschauer möglich. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf, und die Sonne zeigt sich vor allem in den Alpenregionen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad, örtlich bleibt es glatt. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen bei klarem Himmel auf -3 bis -6 Grad, in Alpentälern bis -8 Grad.

Typisches Novemberwetter erwarten die DWD-Fachleute am Samstag: Dichter Nebel prägt den Morgen, vor allem im Alpenvorland und entlang der Donau. Im Tagesverlauf lichten sich die Nebelfelder, und die Sonne kommt heraus – besonders in den höheren Lagen und an den Alpen. Die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es noch kühler: Die Tiefstwerte fallen erneut auf -3 bis -8 Grad, vielerorts gibt es Nebel und glatte Straßen. Am Sonntag bleibt es in weiten Teilen Bayerns neblig-trüb, nur in den Alpen und auf den Bergen im Bayerischen Wald scheint die Sonne. Mit Höchsttemperaturen zwischen -1 und +5 Grad wird es kühl, aber meist windstill. (dpa/lby)

