Adventskalender für den guten Zweck

Schmackhafte Schokolade, ein winterliches Bild mit gutem Zweck. Auch dieses Jahr gibt es Adventskalender, die soziale Projekte in der Oberpfalz unterstützen.

Es gibt zum Beispiel den schon bekannten Adventskalender vom Lions Club in Amberg. Als Motiv hat der Kalender ein Winterbild von der inzwischen verstorbenen Künstlerin Wilhelmine Müller drauf. Kaufen können Sie den Kalender an den nächsten beiden Samstagen auf der Krambrücke oder bei verschiedenen anderen Verkaufsstellen. Übrigens hat jeder Kalender eine eigene Identifikationsnummer, mit der man auch selbst tolle gesponserte Preise gewinnen kann. Weitere Informationen finden Sie hier

Das gleiche gilt auch für die Ladies’ Circle Weihnachtskalenderaktion in Weiden. Jeweils am Samstag, den 19.11. sowie den 26.11., verkaufen die Weihnachtskalender vor dem Brunner Markthaus am Oberen Markt in der Altstadt Weiden und vielen anderen Stationen. Mit dem Verkauf unterstützt der Ladies‘ Circle 66 Weiden in diesem Jahr die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord und die Weidener Tafel. Weitere Informationen finden Sie hier