Faschingsbälle in der Oberpfalz

Ab sofort wird in den Senf-Krapfen gebissen und mit Konfetti geschmissen. Denn am 11.11. ist Faschingsbeginn in Deutschland! Und damit Sie jetzt schon Bescheid wissen, worauf wir uns nächstes Jahr in der Oberpfalz freuen dürfen, gibt es hier schon ne ordentliche Menge an Faschingsbällen und Co. zum Nachlesen:

Faschingsball des Trachtenverein d´Riedlstoana in Arrach à LK Cham

Wann? 14. Januar, 20:00 – 23:59 Uhr

Wo? Im Gasthaus Aschenbrenner – Arrach (Lamer Str. 83, 93474 Arrach)

Faschingsball der FFW Gotzendorf à LK Cham

Wann? 05. Januar, 19:00 – 23:59 Uhr

Wo? Schloss-Gaststätte Vogl (Hohenwarth), 93480 Hohenwarth Schlossgasse 1

Eröffnung der Faschingssaison à LK Schwandorf

Wann? 05. Januar, 20:00 – 23:59 Uhr

Was? Die Besucher erwartet ein ideenreiches Unterhaltungsprogramm. Gardeauftritte und Showprogramm. Tischreservierung gerne unter Tel. 0171-28 20 914.

Wo? Mehrzweckhalle Oberviechtach (Oberviechtach), Muracher Straße 92526 Oberviechtach

Sportlerball des SV Lohberg à LK Cham

Wann? 07. Januar, 18:00 – 23:59 Uhr, Beginn: 20 Uhr Einlass: 18 Uhr

Was? Musikalische Unterhaltung mit den „Stoabeisser“ Große Tombola – lustige Einlage – Barbetrieb

Wo? Dorfstadl (Lohberg). 93470 Lohberg Schulweg 11

Faschingsbeachparty 1. FC Schlicht à LK Amberg-Sulzbach

Wann? 14. Januar, 20:00 Uhr

Wo? Sportgelände 1. FC Schlicht (Vilseck), Rennweg 2 92249 Vilseck

Inthronisationsball Windischeschenbach à LK Neustadt an der Waldnaab

Wann? 07. Januar, 20:00 – 23:59 Uhr

Wo? Mehrzweckhalle Windischeschenbach (Windischeschenbach), Kerschensteiner Str. 3 92670 Windischeschenbach

Faschingsball der FFW Lohberg à LK Cham

Wann? 20. Januar, 19:00 – 23:59 Uhr

Was? Musikalische Unterhaltung durch das „Grenzlandtrio“ Barbetrieb – lustige Einlagen und eine gut bestückte Tombola sind Garanten für einen unbeschwerten, unterhaltsamen Abend.

Wo? Dorfstadl (Lohberg). 93470 Lohberg Schulweg 11

Faschingsball der FFW Lam à LK Cham

Wann? 21. Januar, 18:30 – 23:59 Uhr. Einlass ab 18:30 Uhr. Beginn um 19:30 Uhr

Was? Faschingsball mit großer Preisverlosung. Wo? Hotel zur Post (Lam), Marktplatz 6 93462 Lam

Faschingsball des SV Hohenwarth à LK Cham

Wann? 28. Januar, 19:00 – 23:59 Uhr

Was? Faschingsball der Fussballer im Bräuhaus.

Wo? Schloßgaststätte Vogl (Hohenwarth), Schloßgasse 1 93480 Hohenwarth

HCL-Fasching à LK Tirschenreuth

Wann? 04. Februar, 20:00 – 23:59 Uhr

Wo? Dreifachturnhalle Wiesau (Wiesau), Pestalozzistr. 2 95676 Wiesau

Pfarrfasching Vohenstrauß à LK Neustadt an der Waldnaab

Wann? 27. Januar, 19:00 – 23:59 Uhr

Wo? Kath. Pfarrheim St. Marien (Vohenstrauß), Pestalozzistraße 6 92648 Vohenstrauß

Kinderfasching Vilseck à LK Amberg-Sulzbach

Wann? 05. Februar, 14:00 – 18:00 Uhr 14:00 – 18:00 Uhr

Wo? Sportheim Vilseck (Vilseck), Am Sportplatz 92249 Vilseck

Großer Faschingsumzug in Berching à LK Neumarkt in der Opf.

Wann? 19. Februar, 14:00 – 14:15 Uhr

Was? Beim Faschingsumzug schlängelt sich ein langer Gaudiwurm mit verkleideter Personen durch die Berchinger Innenstadt. Er ist einer der Höhepunkte des „Bachama Faschings“ und beliebt bei Alt und Jung. Teilnahmeformulare ab Dezember unter www.hechtonia.de