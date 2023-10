Agilis ändert ab dem 10. Dezember den Fahrkartenverkauf: Tickets kann man dann nicht mehr direkt im Zug kaufen, sondern an neuen Automaten an den Bahnhöfen.

Das kündigte Agilis am Donnerstag in einer Pressemitteilung an. In den Zügen soll es dann auch keine Fahrkartenautomaten mehr geben, stattdessen werden Infoterminals eingebaut. Für Fahrgäste bedeutet das, dass sie ab dem 10.Dezember ihre Tickets dann vor Fahrtantritt lösen müssen und nicht mehr erst im Zug.