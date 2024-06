Akkubatterie explodiert – Mann verletzt

Ein Mann ist am Mittwoch in Oberviechtach im Landkreis Schwandorf durch eine explodierende Batterie an der Hand verletzt worden. Er hatte eine Akkubatterie im grünen Sammelbehälter eines Supermarktes entsorgt.

in Notarzt versorgte seine Hand vor Ort, dann wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Explosion entwickelte sich so viel Rauch, dass der Markt geräumt werden musste und erst wieder öffnen konnte, nachdem die Feuerwehr den Rauch entfernt hatte. Über die Ursache der Explosion kann nur spekuliert werden. Durch den Rauch musste „offene“ Ware entsorgt werden, deshalb liegt der Schaden im unteren 5-stelligen Bereich.