Schwerer Betriebsunfall am Donnerstagnachmittag in einem Betriebshof in Runding im Kreis Cham.

Ein 67-Jähriger bediente eine fahrbare Arbeitsbühne. Sie geriet während der Fahrt vermutlich wegen eines Bedienungsfehlers außer Kontrolle. Der Mann wurde dabei von der Maschine angefahren und schwer verletzt. Rettungskräfte bargen das Unfallopfer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 67-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Cham übernommen.