Investieren Sie doch zu Silvester einmal etwas von Ihrem Budget in nachhaltig und fair gehandelte Produkte statt in Knall und Rauch.

Der Missionskreis Arzberg ruft mit seiner traditionellen Aktion „Brot statt Böller“ dazu auf, zum Jahresende an den entfernten Nächsten zu denken. Dabei will der Missionskreis niemandem die Silvester-Freude nehmen, sondern lediglich dazu auffordern, seinen Blick zu weiten und über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. So könne man beim Silvester-Einkauf ein Zeichen der Solidarität setzen und ein paar weniger Böller kaufen, dafür aber das Eingesparte für fair gehandelte Produkte oder Spenden hernehmen.

Die diesjährigen Spenden der Aktion „Brot statt Böller“ kommen dem Ziegen- und Schulküchenprojekt in Solio zugute, mit dem in der dortigen Schule eine feste Küche eingerichtet sowie Ziegen für bedürftige AIDS-Kranke und ihre Familien bereitgestellt werden sollen.