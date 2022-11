Aktionstag zur Nachwuchswerbung

Fordere Dich heraus! Das war das Motto des Aktionstages zur Nachwuchswerbung der Polizei Oberpfalz am Samstag in Nabburg. An verschiedenen Stationen konnten Interessierte die Polizei näher kennen lernen.

Unter anderem erhielten sie die Möglichkeit die polizeiliche Schutzausrüstung anzuprobieren oder sich in Einsatzfahrzeuge zu setzen. Auch ein Blick in die Unterkünfte und in das Lehrsaalgebäude wurde den Teilnehmer*innen gewährt. Die zuständigen Einstellungsberater*innen standen für alle offenen Fragen Rede und Antwort. Zum Abschluss gab es noch eine Urkunde zur Erinnerung.

© Foto: PP Oberpfalz/fb