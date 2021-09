Aktionswoche #HierWirdGeimpft – Landkreis Tirschenreuth mit vielen Impfangeboten

Der Landkreis Tirschenreuth beteiligt sich mit vielen Aktionen an der Aktionswoche #HierWirdGeimpft. Der Hintergrund: Um eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen, braucht es möglichst viele Gelegenheiten und möglichst viel Aufmerksamkeit. Von heute bis 19. September soll so ein Ruck-Moment entstehen mit dieser speziellen Aktionswoche und leicht zugänglichen Impfangeboten vor Ort. Mal ein Beispiel: Wie wär´s mit einer Impfung im Vorbeifahren bei McDonalds in Mitterteich?

Der Landkreis Tirschenreuth beteiligt sich mit nachstehenden Aktionen an der Aktionswoche #HierWirdGeimpft.

14.09.: 09:30 – 15:30 Uhr Impfaktion in Kemnath im Seeleitenpark

15.09.: 09:30 – 15:30 Uhr Impfaktion in Wiesau an der Berufsschule

16.09.: 13:00 – 19:00 Uhr Impfung im Vorbeifahren am McDonalds Mitterteich

17.09.: 14:00 – 21:00 Uhr Feierabend Impfung im Impfzentrum Waldsassen

18.09.: 13:30 – 20:00 Uhr Impfaktion in Tirschenreuth im Fischhofpark

19.09.: 10:30 – 18:00 Uhr Impfaktion in Tirschenreuth im Fischhofpark