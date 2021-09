Von Osten nach Westen, von Norden nach Süden – Zum Tag des offenen Denkmals sind am Sonntag wieder tausende Denkmäler in ganz Deutschland geöffnet.

Auch bei uns in der Oberpfalz gibt es daher am Sonntag einiges zu entdecken. Von Regensburg bis Trischenreuth, von Neumarkt bis Cham – in allen Oberpfälzer Landkreisen und Städten sind unzählige Denkmäler am Sonntag frei zugänglich.

Darunter sind zum Beispiel der Felsenkeller in Grafenwöhr, die Burg in Trausnitz oder auch das ehemalige Armenhaus in Cham. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und besichtigen!