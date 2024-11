Amberg: „Gaunerzinken“ entfernt

So genannte „Gaunerzinken“ an ihren Türen wollen mehrere Anwohner der Amberger Katharinenfriedhofstraße an ihren Türen gefunden haben. Die schräg verlaufenden und 15 cm langen Streifen wurden noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Klebebänder können eine Art „Gaunerzinken“ sein. Nachdem Objekte ausgekundschaftet wurden, werden sie relativ unauffällig markiert. So werden Informationen weitergegeben, ob sich zum Beispiel ein Einbruch in das Haus lohnt. Die Polizei wird nun in diesem Bereich öfter mal Streife fahren.