Amberg: Geburtstagsgeschenk gestohlen

Böse Überraschung für eine Ambergerin am vergangenen Wochenende. Die Frau hatte mehr als 1.000 Euro in ein Geburtstagsgeschenk für ihren Mann investiert. Doch das Präsent verschwand.

Die 32-Jährige hatte ein Paket mit Herrenkleidung bestellt und es am Samstag geliefert bekommen. Die Frau legte es in den Windfang und verließ ihre Wohnung. Am Abend bei ihrer Rückkehr war das Paket allerdings weg. Vermutlich war die Wohnungstür nicht richtig ins Türschloss gefallen und hatte sich wieder geöffnet. Ein dreister Dieb nutzte die günstige Gelegenheit und türmte mit den teuren Klamotten für ihren Mann.