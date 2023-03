Amberg im 80er-Jahre fieber

Die schrillen 80er-Jahre stehen heute im Mittelpunkt im Stadtmuseum Amberg – bei einer langen Museumsnacht bis Mitternacht.

Das heißt also angesagt sind Karottenhose, Schweißband, Zauberwürfel, Nudelsalat, Kir Royal und natürlich die passende Musik. Eine Sonderausstellung zum Thema „Zurück in die 80er“ läuft auch gerade im Stadtmuseum und ist für die Gäste geöffnet. Darüber hinaus gibt es stündlich Kurzführungen. Abgetanzt wird in der Stadtgalerie, denn dort legt DJ Dr. Love die Hits und Klassiker der 80er-Jahre auf. Also rein in den Aerobic-Dress oder in die Lederjacke und ab ins Amberger Stadtmuseum.