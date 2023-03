Unbekannte verschmutzen Parkplatz mit Kartons

Am Freitag wurde der Polizeiinspektion Marktredwitz eine illegale Müllablagerung am Parkplatz Brand an der B 303 mitgeteilt.

Vor Ort fanden die Beamten ca. 15 – 20 große Kartons mit Unrat, die widerrechtlich durch einen unbekannten Schmutzfinken entsorgt wurden. Die Polizeiinspektion Marktredwitz ermittelt in diesem Fall nun gegen Unbekannt und sucht diesbezüglich Zeugen, die beobachtet haben, wie die Kartons abgeladen wurden. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegengenommen.