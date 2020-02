Amberg: „No Hands Kampagne“ am Klinikum St. Marien

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus. Das Klinikum St. Marien Amberg beteiligt sich deshalb an der „No Hands Kampagne“.

Laut WHO werden rund 80 % aller Infektionskrankheiten über die Hände übertragen. Für Viren sind unsere Hände also wie Transporter in den Körper. Deshalb wird am Klinikum St. Marien das Händeschütteln vermieden.

„Wir sind damit nicht unhöflich, wir sind umsichtig. Wir verzichten auf das Händeschütteln und schenken dafür ein Lächeln“, so der Ärztliche Direktor, Dr. Harald Hollnberger.