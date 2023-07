Amberg-Sulzbach: Feuerwehren im Dauereinsatz

Flächenbrände haben die Feuerwehren im Landkreis Amberg-Sulzbach gestern gefordert.

So war bei Hiltersdorf bei Erntearbeiten ein ca. 15.000 m² großes Getreidefeld in Brand geraten. Bei Viehberg mussten die Einsatzkräfte einen Mähdrescher kühlen. Er hatte zum Schmoren angefangen und bereits ein paar kleine Brandstellen in einem abgeernteten Feld hinterlassen.

Weitere Flächenbrände gab es außerdem bei Ernhüll und in Dürnsricht. Die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach weist auf eine extrem hohe Waldbrandgefahr hin. „Die Vegetation ist knochentrocken, ich rechne in den kommenden Tagen mit weiteren Flächenbränden.“, so Kreisbrandrat Christof Strobl zu den heutigen Einsätzen im Landkreis Amberg-Sulzbach.