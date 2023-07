Polizei befreit Hund aus überhitztem Auto

Polizisten haben am Sonntagnachmittag in Steinberg am See im Kreis Schwandorf einen Hund aus einem überhitzten Auto befreit.

Ein Passant hatte das Tier bemerkt, das stark hechelte und ununterbrochen bellte. Die Beamten versuchten zuerst den Pkw-Halter ausfindig zu machen – vergeblich. Deshalb schlugen sie eine Seitenscheibe ein und befreiten den weißen Malteser aus dem heißen Fahrzeug.

Der Hund namens „Lucky“ wurde ins Tierheim gebracht. Dort musste er erst mal wegen starker Dehydrierung medizinisch versorgt werden.