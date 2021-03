Amberg-Sulzbach: Kostenlose Schnelltests

Ab kommendem Montag (29.03.) bietet der BRK- Kreisverband Amberg-Sulzbach über Stadt und Landkreis verteilt kostenlose Bürger-Schnelltests an.

An zwölf Standorten werden die Tests an verschiedenen Tagen durchgeführt. Dazu sind keine Anmeldungen nötig, Wartezeiten müssen aber eingeplant werden. „Das Angebot ist bewusst so einfach wie möglich gestaltet, damit die Menschen ganz einfach kommen, sich testen lassen und so mithelfen, das Infektionsgeschehen weiter eindämmen zu können“, betont Bernd Lödel vom BRK-Kreisverband.

Für die nächste Woche stehen rund 3.000 Schnelltests zur Verfügung. Es kann aber jederzeit nachbestellt werden. Die Schnelltests sind für die Bürger einmal pro Woche kostenlos.