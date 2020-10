Amberg-Sulzbach: Landrat verschickt 25 mal „Weihnachten im Schuhkarton“

Zum 25. Jubiläum von „Weihnachten im Schuhkarton“ bringt Amberg-Sulzbachs Landrat Richard Reisinger nun selbst 25 Geschenkpakete für Kinder in Europa auf den Weg. Für jedes Jahr eines, sagt er. Bisher sind schon etliche Menschen in Amberg-Sulzbach dem Aufruf gefolgt Päckchen zu packen. Verteilt werden diese dann an bedürftige Kinder in Rumänien, Polen, Litauen und der Slowakei. Die Familien die Weihnachtspost bekommen werden vor Ort mit dem zuständigen Sozialamt ausgewählt. So ist sicher, dass die Geschenke bei tatsächlich bedürftigen Kindern landen.

Noch kann jeder, der mitmachen möchte sein Paket mit neuen Geschenken füllen. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterial, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Die Päckchen werden vom 9. Bis 16. November an folgenden Annahmestellen im Landkreis entgegengenommen: