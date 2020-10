Rote Ampel – Amberg überschreitet Schwellenwert von 50

Die Stadt Amberg hat von gestern auf heute die 7-Tages-Inzidenz von 50 überschritten. Damit zeigt die Corona-Ampel nun rot.

Ab morgen, gelten daher einige Einschränkungen, wie eine Kontaktbeschränkung auf 5 Personen bzw. 2 Hausstände oder eine Sperrstunde ab 22 Uhr für die Gastronomie und den Verkauf von Alkohol an Tankstellen. Außerdem besteht dann eine Maskenpflicht überall dort, wo sich Menschen länger und in Nähe zueinander aufhalten, unter anderem in öffentlichen Gebäuden, in Arbeitsstätten, Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten sowie sämtlichen Schulen und Hochschulen auch am Platz. Diese Maßnahmen gelten bis 2. November, ab dann gelten die Regelungen, die gestern von der bayerischen Staatsregierung festgelegt wurden.