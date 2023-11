Amberg-Sulzbacher sind heiß auf Ofenführerschein

In Sulzbach-Rosenberg wurde ein 29-jähriger Fahrer am Freitagnachmittag von …

Ohne Führerschein bei Rot über mehrere Ampeln In Sulzbach-Rosenberg wurde ein 29-jähriger Fahrer am Freitagnachmittag von …

Ohne Führerschein bei Rot über mehrere Ampeln In Sulzbach-Rosenberg wurde ein 29-jähriger Fahrer am Freitagnachmittag von …

Am Montag hat ein Unbekannter mehrere Grundschüler auf dem Weg zur …

Amberg-Sulzbach: Wieder Grundschüler angesprochen Am Montag hat ein Unbekannter mehrere Grundschüler auf dem Weg zur …

Amberg-Sulzbach: Wieder Grundschüler angesprochen Am Montag hat ein Unbekannter mehrere Grundschüler auf dem Weg zur …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de