Amberger Entenrennen dieses Jahr online

Heuer gibt es das 18. Mal ein Entenrennen in Amberg. Wegen der aktuellen Situation wird es aber diesmal nicht öffentlich zugänglich stattfinden, allerdings können alle Interessierten online zusehen. In einem abgesperrten Bereich der Vils werden am Sonntag um 18 Uhr 11 Enten an den Start gehen. Vorher können Sie auf der Facebook-Seite von Life:am:berg auf eine Ente ihrer Wahl tippen und dann dort live-mitfiebern. Unter Allen, die auf die Gewinnerente getippt haben werden Gutscheine der Sponsoren verlost.

