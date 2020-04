Schwerer Arbeitsunfall in Ursensollen

Tragischer Arbeitsunfall am Dienstag auf der Baustelle für das neue Seniorenheim in Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Nach dem Wechsel einer 400 Kilo schweren Baggerschaufel löste sie sich vom Ausleger und rollte zwei Meter in die bereits ausgehobene Baugrube. Ein 47-jähriger Arbeiter, der sich darin befand, wurde von ihr getroffen. Die Kollegen hörten seine Schreie und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr befreite das Unfallopfer. Mit schwersten Rumpf- und Beinverletzungen kam der Mann in ein Klinikum. Dort wurde er notoperiert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.