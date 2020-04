Robert Koch Institut sendet Mitarbeiter nach Tirschenreuth

Seit Montag sind in Tirschenreuth drei Mitarbeiter des Robert-Koch Instituts. Sie sitzen im Gesundheitsamt und analysieren vorliegende Daten.

Zum einen geht es um ein Starkbierfest, das auch überregional immer wieder als Auslöser für die hohen Fallzahlen genannt wird. Die Mitarbeiter des RKI sollen herausfinden, ob es tatsächlich so war oder ob es möglicherweise andere Gründe gibt. Zum anderen soll nach Gründen bzw. einer Erklärung gesucht werden, warum die Anzahl der Verstorbenen gerade im Landkreis Tirschenreuth so hoch ist. Landrat Wolfgang Lippert hatte auf eine solche Untersuchung bestanden, nachdem die hohen Fallzahlen in Mitterteich überregional immer wieder in den Medien erschienen. Wann es entsprechende Ergebnisse geben wird, ist noch unklar.