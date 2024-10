Amberger Kunststofflöwen bekommen neue Lackierung

Die beiden gelben Kunststofflöwen vor dem Amberger Rathaus bekommen eine neue Lackierung. Sie sind abmontiert und an eine Amberger Fachfirma geliefert worden. Dort werden die Figuren zum inzwischen vierten Mal fachgerecht restauriert.

Die beiden Löwen sind durch die Landesgartenschau 1996 an ihren Platz geraten. Besonders beliebt sind sie bei Kindern, die gerne darauf spielen. Aber auch Hochzeitsgesellschaften lassen sich gerne mit den Löwen ablichten. In ca. 2 ½ Monaten sind sie wieder an ihrem Platz.

© Foto: Michael Golinski, Stadt Amberg

Bildtext: Abtransport der zu restaurierenden Löwen vor dem Amberger Rathaus durch zwei Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs.