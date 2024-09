Amberger Luftnacht am Samstag

Die Amberger Luftnacht bringt heute Abend (07.09.) moderne Kunst in die historische Altstadt. Das Highlight ist in diesem Jahr die Australierin Amanda Parer.

Die Weltpremiere ihrer eigens für Amberg hergestellten Serie „same same“ bringt die Künstlerin in die Vilsstadt. Es handelt sich um riesige beleuchtete Luftobjekte, die an Teile des menschlichen Körpers angelehnt sind. Es gibt aber noch viel mehr zum Staunen und Erleben. Seit 12 Jahren feiert Amberg mit der LUFTNACHT das Element Luft. Das Fest mit Kunst, Musik und Genuss läuft von 18 bis 23 Uhr.