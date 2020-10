Ambergs Inzidenzwert überschreitet 35: Maßnahmen werden ausgeweitet

Die Stadt Amberg hat jetzt den 7-Tages-Inzidenzwert von 35 überschritten. Somit springt die Ampel der Corona-Strategie auf Gelb. Heißt, die Maskenpflicht wird u. a. ausgeweitet auf die Arbeitsstätte, in Freizeiteinrichtungen, im Stadttheater und Kino sowie für alle Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

Plätze im öffentlichen Raum sind in Amberg vorerst nicht betroffen, da auf dem Wochen- und Bauernmarkt eh schon eine Maskenpflicht gilt und es in Amberg sonst keine Plätze gibt, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Allerdings müssen jetzt alle Schüler ab der fünften Klasse Masken auch während des Unterrichts aufbehalten. Außerdem werden private Feiern und Kontakte auf maximal zehn Personen oder zwei Haushalte begrenzt.

Die Landkreise Schwandorf und Regensburg haben die Inzidenz von 50 überschritten – hier dürfen sich ab heute maximal fünf Menschen privat oder öffentlich treffen.