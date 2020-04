10.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls in Marktredwitz, bei dem eine rote Ampel übersehen wurde.

Am frühen Freitagnachmittag übersah eine 47-Jährige eine rote Ampel und krachte auf der Kreuzung in den PKW eines 58-Jährigen. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Jedoch entstand an den beiden Fahrzeigen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.