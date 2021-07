„An Glust ham“ – Unser Oberpfälzer Wald

"An Glust ham" - so sagt man im Oberpfälzer Wald, wenn man großen Appetit auf etwas hat. Und Anlass für "Glust" bietet die bayerische Region mehr als genug. Besonders intensiv genießt man, wenn man zuerst beim Wandern in die Oberpfälzer Landschaft eintaucht - und dann in eins der traditionsreichen Wirtshäuser einkehrt, um die regionalen Produkte direkt vor Ort zu probieren. Zu den Oberpfälzer Spezialitäten gehört auf jeden Fall der Zoigl. Das Bier mit Kultfaktor gibt es nur hier, denn zu den Qualitätskriterien für echten Zoigl gehört es, dass das Bier im gemeinschaftlich genutzten Kommunbrauhaus gebraut und direkt vor Ort in der Zoiglstube des Brauers ausgeschenkt wird. Zusätzlich gibt's natürlich auch viele traditionsreiche Privat- und Familienbrauereien, die keinen (Bier-)Wunsch offen und keine Kehle trocken lassen.