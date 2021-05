Anmeldung für Plößberg-Zeltlager ab Pfingsten möglich

Darauf warten viele Kinder und Jugendliche in der Oberpfalz schon sehnsüchtig: die Sommerzeltlager der Evangelischen Jugend in Plößberg. Am Pfingstsamstag um 10 Uhr startet die Online-Anmeldung.

Das Team des Evangelischen Jugendwerks hat sich ein Konzept überlegt, wie die Zeltlager auch unter Pandemiebedingungen möglich sein können. Anders als gewohnt – aber Spiele, spannende Aktionen und Lagerfeuerromantik sollen auch in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.

Geplant sind jeweils zwei 5-tägige Zeltlager für die 7 bis 11-Jährigen und die 12 bis 16-Jährigen. Die Gesamtzahl der Teilnehmenden wird auf ca. 60 bis 80 reduziert. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die geltenden Regelungen der Infektionsschutzverordnung umgesetzt werden können. „Erste Vorbereitungen sind gestartet und die Teams bereiten sich auf den Sommer vor. Alles natürlich weiterhin unter Vorbehalt, denn nach wie vor können wir keine verbindlichen Aussagen treffen. Wir wünschen uns alle sehnsüchtigst eine Zeltlagersaison 2021“, heißt es aus dem Jugendwerk.

Anmeldungen sind zwischen 22. Mai und 13. Juni über die Website der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden möglich. Weitere Infos unter www.ej-weiden.de