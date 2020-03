Antisemitischer Vorfall in der Weidener Innenstadt

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich in Weiden antisemitisch geäußert haben soll. Zu dem Vorfall kam es bereits am Montag vor einem Geschäft in der Wörthstraße.

Gegen 9 Uhr 50 beschwerte sich der Mann lautstark über die Preise der Textilien und hätte dies verbal „den Juden“ zugeschrieben. Außerdem soll er sinngemäß geäußert haben, dass „es wieder einen Hitler bräuchte“.

Das Geschehen ist von mehreren Passanten beobachtet worden, die jetzt als Zeugen benötigt werden. Die Polizei ermittelt derzeit u.a. wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Weiden oder an jede andere Polizeidienststelle.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Etwa 170 cm groß, ca. 65 Jahre alt, schlanke Statur, bayerischer Dialekt, abgetragene/ungepflegte hellbraune Jacke und hellbraune Hose