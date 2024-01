Arbeiter von Holzbrettern getötet

Ein Arbeiter ist in einer Firma in Michelsneukirchen (Landkreis Cham) von Holzbrettern, die von Stahlseilen zusammengehalten worden sind, getroffen worden und gestorben.

Der 60-Jährige stand laut Polizeiangaben vom Donnerstag am Mittwoch nahe einem Gabelstapler, der die mehrere Tonnen schweren Holzbretter aus einem Lastwagen hob. Während des Ausladens rutschte die Ladung von der Gabel und traf den Arbeiter. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/lby)