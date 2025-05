Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Cham ist nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Mann verlor am Donnerstag beim Einparken aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, beschleunigte stark und prallte gegen mehrere geparkte Autos. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und verstarb am Freitag. Die Polizei Cham ermittelt.