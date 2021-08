Armin Nentwig jetzt offiziell „Altlandrat“

Amberg-Sulzbachs Landrat hat Armin Nentwig jetzt mit dem Ehrentitel „Altlandrat“ ausgezeichnet.

Von 2002 bis 2008 stand Nentwig an der Spitze des Landkreises und setzte sich weit über seine Amtspflichten hinaus für das Wohlergehen der Bewohner ein, hieß es. Die Verleihung des Titels wurde schon im letzten Jahr einstimmig beschlossen. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte der Titel erst jetzt offiziell vergeben werden.

Dr. Hans Wagner wird die gleiche Ehre zuteil, wie Landrat Richard Reisinger ankündigte. Die Verleihung des Ehrentitels „Altlandrat“ an seinen Vorvorgänger stehe in rund zwei Wochen an.